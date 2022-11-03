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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Ракета SpaceX выведет на орбиту европейский телекоммуникационный спутник

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 в четверг по московскому времени стартует на орбиту с европейским телекоммуникационным спутником Hotbird 13G, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск космического аппарата французской компании Eutelsat, разработанного совместно с корпорацией Airbus Defense and Space, планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в двухчасовое временное окно, которое открывается в среду в 23:26 по времени Восточного побережья США (в четверг в 06:26 по Москве).

Спутник массой 4,5 тонны присоединится к запущенному 15 октября аналогичному аппарату - Hotbird 13F, которые будут обеспечивать трансляцию более тысячи телеканалов на Европу, Северную Африку и Ближний Восток. Они призваны заменить три старых спутника компании Eutelsat на орбите. Время работы спутников на орбите составит более 15 лет.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в седьмой раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить автоматическую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.

Spacex Falcon 9
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