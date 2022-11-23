Белоруссия планирует экспортировать нефтепродукты через южные порты России

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия разрабатывает альтернативные западным направления экспорта нефтепродуктов и планирует начать поставку своей продукции на внешние рынки через южные морские порты России, сообщил вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик.

"В настоящее время отрабатывается альтернативное направление экспортных поставок нефтепродуктов - через южные морские порты Российской Федерации. Договоренность с российской стороной о применении формульного ценообразования на нефть позволило приобретать нефть по приемлемой для нас цене", - сказал Пархомчик, выступая в среду в парламенте страны. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам чиновника, "в условиях потери ключевых рынков организации отрасли (нефтепереработки - ИФ) в текущем году вынужденно оптимизировали загрузку мощностей, сбалансировав объемы производства и реализации во избежание затоваривания складов".

Пархомчик также отметил, что в нефтепереработке реализованы компенсационные мероприятия, которые позволили переломить нисходящую динамику показателей развития. "В частности, в нефтепереработке выстроены новые схемы экспорта нефтепродуктов, что позволило не остановить их экспорт", - отметил вице-премьер.

По его словам, проведена значительная работа по созданию альтернативных маршрутов для поставок белорусской продукции на экспорт.

"С российской стороной подписаны два межправительственных соглашения в области перевозки и перевалки нефтепродуктов и о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Белоруссии и России. Их реализация позволит обеспечить стабильность поставок белорусских нефтепродуктов на экспорт через порты Северо-Западного региона и морские порты южного направления, а также гарантирует доступ белорусских хозяйствующих субъектов к услугам в российских портах", - добавил Пархомчик.

Как сообщила пресс-служба белорусского парламента, депутаты нижней палаты приняли проект закона о ратификации протокола, которым вносятся изменения в подписанное в феврале прошлого года межправсоглашение с РФ в области перевозки и перевалки нефтепродуктов через морские порты России. Соглашением обеспечиваются гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки нефтепродуктов в портах до 2023 года включительно. Кроме того, предусматривается фиксированная суммарная стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки на все заявленные годовые объемы нефтепродуктов.

Подписанный 23 июня 2022 года протокол к соглашению позволяет организовать сотрудничество с субъектами хозяйствования России в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов и создать белорусским экспортерам дополнительные альтернативные маршруты поставок, используя все морские порты РФ, обеспечивающие перевалку нефтепродуктов.