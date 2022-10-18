Берлин пообещал не допускать одностороннюю экономическую зависимость от другой страны

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Германии нельзя большое допускать экономически неравноправных отношений с какой-либо страной, заявила на форуме Korber Foundation глава МИД ФРГАнналена Бербок. Об этом сообщает АР.

"Первым делом, мы должны учиться на ошибках нашей политики в отношении России за последние десятилетия. Я говорю очень четко, что односторонняя экономическая зависимость делает нас уязвимыми перед политическим шантажом, - сказала министр. - Мы должны гарантировать, что мы не допускаем тех же ошибок. Нам нужно больше помнить об этом при проведении политики в отношении Китая".

Разрабатываемая правительством стратегия нацбезопасности ФРГ будет включать в себя и стратегию отношений с Китаем, которая будет соответствовать общему курсу Евросоюза, добавила Бербок.

AP напоминает, что Китай - один из ведущих торговых партнеров Германии. Министры правительства канцлера Олафа Шольца, приступившего к выполнению обязанностей в декабре 2021 года, высказываются более сдержанно в отношении КНР. На прошлой неделе Шольц заявлял, что у Германии нет необходимости рвать коммерческие связи с государствами вроде КНР, но Берлину надо развивать торговлю и с остальной частью мира.

Накануне The Financial Times сообщала со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС, что, по ее мнению, Китай является конкурентом Евросоюза, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР надо ужесточать.

13 октября Ангела Меркель заявила, что, пока она была канцлером Германии, было рационально закупать большую часть газа у России, поскольку это было выгодно и надежно. Она объяснила, что газ был нужен экономике в период, когда страна постепенно отказывалась от угольных электростанций и атомной энергетики. Также она не считает ошибкой решение свернуть работу АЭС.