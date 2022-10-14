Путин назвал ошибкой ФРГ выбор обязательств перед НАТО в ущерб интересам граждан

За эту ошибку расплачиваются граждане и бизнес Германии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал ошибкой Берлина приоритетный учет обязательств ФРГ в рамках НАТО перед интересами собственных граждан и бизнеса. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита в Астане .

"Во главу угла в данном случае, судя по всему, поставлены союзнические какие-то обязательства, в данном случае Федеративной республики (Германии) в рамках Североатлантического альянса. Правильно это или нет? Я считаю, что это ошибка, и за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика, граждане Федеративной республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Федеративной республики в частности", - сказал он, комментируя политику Германии в связи с ситуацией на Украине.

"С ее (еврозоны) интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - добавил президент. - Они ("Северные потоки") хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет".

На этой же пресс-конференции Путин выразил сомнение, что уцелевшая нитка "Северного потока 2" когда-либо будет запущена.

Ранее он говорил, что газопроводы подорвали те, кому это выгодно, и обвинил в организации диверсии "англосаксов".

13 октября Ангела Меркель заявила, что, пока она была канцлером Германии, было рационально закупать большую часть газа у России, поскольку это было выгодно и надежно.