Макрон объявил о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что планирует поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни.

"Я рассчитываю связаться с ним напрямую в ближайшие дни, в первую очередь относительно вопросов ядерной энергетики и Запорожской АЭС после обмена мнениями с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", - сказал Макрон представителям СМИ, сообщила газета Le Figaro.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ по итогам осмотра Запорожской АЭС после недавних обстрелов не зарегистрировали прямой угрозы ядерной безопасности.

Однако, по словам Гросси, обстрелы станции в минувшие субботу и воскресенье (19 и 20 ноября) стали наиболее серьезным инцидентом за последние месяцы.