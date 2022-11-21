МАГАТЭ не выявило непосредственных ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ по итогам осмотра Запорожской АЭС (ЗАЭС) после недавних обстрелов не зарегистрировали прямой угрозы ядерной безопасности, говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Генеральный директор Гросси заявил, что эксперты смогли подтвердить: несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование оказалось не затронутым, и непосредственных угроз ядерной безопасности нет", - отмечается в документе.

Однако, по словам Гросси, обстрелы станции в минувшие субботу и воскресенье стали наиболее серьезным инцидентом за последние месяцы.

В то же время специалисты выяснили, что все шесть реакторов, места хранения ядерного топлива, в том числе отработанного, и ядерных отходов - в стабильном состоянии. Вместе с тем эксперты отметили многочисленные разрушения в районе станции. В числе прочего, обстрелы повредили резервуары для хранения конденсата, откуда произошла утечка нерадиоактивных материалов.

По данным МАГАТЭ, персонал станции уже начал ремонтные работы.

Эксперты агентства также уточнили, что в ночь на понедельник и позднее ударов по ЗАЭС не было, хотя обстрелам подвергался город Энергодар.

"Генеральный директор в связи с возобновлением ударов усилил консультации с целью установить зону безопасности вокруг станции", - также говорится в заявлении.

Накануне Гросси выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы ЗАЭС.

Минобороны РФ обвинило в обстрелах Украину, заявив, что ВСУ в воскресенье дважды обстреляли территорию ЗАЭС, один из снарядов попал в крышу спецкорпуса номер 2.

ООН заявила, что не способна определить ответственных за обстрелы ЗАЭС.