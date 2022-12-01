Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Макрон заявил, что планирует продолжить диалог с Путиным по вопросам безопасности

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что в ближайшее время планирует продолжить обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности.

"Я продолжу говорить с президентом Путиным", - сказал Макрон на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о планах французского президента в ближайшие дни или недели позвонить Путину.

"Мы постоянно пытаемся предотвратить эскалацию и получить какие-то конкретные результаты, поэтому я буду говорить с ним о безопасности АЭС, включая Запорожскую. За последние несколько месяцев мы также вели работу по Чернобыльской АЭС, эта важная работа ведется господином Гросси и МАГАТЭ", - добавил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Россия Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Пилоты разбившегося в Армении легкомоторного самолета были гражданами РФ

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

В посылке для Центра спутниковой связи Испании обнаружили взрывное устройство

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 1 декабря

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });