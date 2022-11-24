Корабль Orion готовится выйти на дальнюю орбиту вокруг Луны

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Тестовый космический корабль Orion после близкого облета Луны в начале недели в субботу по Московскому времени должен выйти на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли, сообщает НАСА.

После запуска маршевого двигателя корабля в пятницу в 16:52 по времени Восточного побережья США (в субботу в 00:52 МСК) он выйдет на эллиптическую орбиту высотой 64 тыс. км от поверхности Луны, где пробудет шесть дней.

Затем 1 декабря Orion сойдет с этой траектории. А 5 декабря совершит еще один облет на близком расстоянии от Луны, после чего направится к Земле.

Планируется, что 11 декабря Orion должен будет приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета 21 ноября совершил успешный облет Луны. В районе Обратной стороны Луны Orion пролетел на высоте всего 130 км от поверхности естественного спутника Земли, а затем начал постепенно удаляться от него.