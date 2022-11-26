Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Тестовый космический корабль Orion после близкого облета Луны в начале недели в субботу по московскому времени совершил успешный маневр по выходу на запланированную дальнюю ретроградную орбиту вокруг естественного спутника Земли, сообщило NASA.

После запуска маршевого двигателя корабля в пятницу в 16:52 по времени Восточного побережья США (в субботу в 00:52 мск) он направился на эллиптическую орбиту высотой примерно 62 тысячи км от поверхности Луны, где пробудет шесть дней. Нахождение там позволит оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.

Затем 1 декабря Orion сойдет с этой траектории. А 5 декабря совершит еще один облет Луны на близком расстоянии, после чего направится к Земле.

Планируется, что 11 декабря Orion приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

На его борту находится манекен, датчики на котором должны измерять воздействие условий полета на будущие экипажи.

Американский космический корабль Orion в рамках тестового беспилотного полета 21 ноября совершил успешный облет Луны. В районе Обратной стороны Луны Orion пролетел на высоте всего 130 км от поверхности естественного спутника Земли, а затем начал постепенно удаляться от него.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн. По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.