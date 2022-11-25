Пашинян готов встретиться с Алиевым в соответствии с обговоренным в октябре форматом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов к проведению встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 7 декабря в соответствии с обговоренным в октябре форматом, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Предыдущая встреча в Праге, на которой и была достигнута договоренность о продолжении встреч, состоялась в четырехстороннем формате, и, естественно, что формат и участники встречи должны быть теми же", - сказал Унанян.

В Праге 6 октября состоялась четырехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Все заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью. Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью и форматом", - сказал пресс-секретарь МИД Армении.

Он также отметил, что Азербайджан "по состоянию на данный момент все еще не ответил на предложения о мирном соглашении", которые Ереван передал Баку на встрече глав МИД в Вашингтоне 7 ноября.

Из-за критики Азербайджана Францией

Ранее в пятницу президент Азербайджана заявил, что встреча с Пашиняном в Брюсселе, планировавшаяся на 7 декабря, не состоится.

"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Евросовета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал Алиев.

Он заявил, что рассматривает выдвижение Пашиняном условия об участии в брюссельской встрече Макрона "как попытку сорвать мирные переговоры".

Алиев считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Меньше чем через неделю после встречи в Праге (6 октября) президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции (15 ноября), которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Алиев.

По его словам, "учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе".

"И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря (в Брюсселе - ИФ) не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - заявил президент Азербайджана.