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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

В ООН считают подлинным видео расстрела российских военнопленных на Украине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Видеозапись с убийством украинскими военными российских солдат, сдавшихся в плен, с высокой вероятностью является подлинной, обстоятельства запечатленных событий должны быть тщательно расследованы, заявили в пятницу в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Весьма вероятно, что кадры являются подлинными. Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы как можно тщательнее", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, его цитирует агентство EFE.

Тюрк также призывал обе стороны "дать четкие указания своим силам о том, что не должно быть никаких репрессий или мести в отношении военнопленных".

В ООН также заявили, что необходимо провести независимое и подробное судебно-медицинское расследование.

В ноябре в телеграм-каналах были распространены видео, на которых показан расстрел украинскими военнослужащими российских солдат, сдавшихся в плен и лежавших обездвиженными на земле.

В пресс-службе Минобороны РФ произошедшее позднее назвали "намеренным и методичным убийством" и заявили, что это не является единичным случаем военных преступлений со стороны Вооруженных сил Украины.

СКР в связи с данным инцидентом возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

ООН Украина
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