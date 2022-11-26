Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу стартует к МКС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX будет осуществлен в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 22:20 мск) с пускового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Планируется, что после старта первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершит управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находится в Атлантике примерно в 600 км от космодрома.

В воскресенье в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 мск) корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к МКС.

Cargo Dragon доставит на станцию около трех тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это будет уже шестой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС примерно около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.