Запуск грузового корабля Cargo Dragon запланирован на 26 ноября

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Запуск многоразового грузового космического корабль Cargo Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) намечен на 26 ноября, сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее запуск планировалось осуществить 22 ноября, однако старт был отменен из-за непогоды у берегов Флориды.

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию 26 ноября в 14:20 по времени Восточного побережья США (в 22:20 по Москве)", - говорится в сообщении NASA.

Грузовой корабль будет запущен к станции со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

По плану управления, корабль должен в автоматическом режиме пристыковаться к переднему порту модуля Harmony в воскресенье, в 07:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 Москвы).

Cargo Dragon должен доставить на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Это будет уже шестой полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором по сравнению с первой версией.

Новые многоразовые корабли рассчитаны на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних грузовиков Cargo Dragon. Они могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 будет проведен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках нынешней миссии Cargo Dragon будет находиться в составе МКС примерно около месяца. Затем его сведут с орбиты, спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.