Токаев вступил в должность президента Казахстана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Избранный на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу вступил в должность главы государства на следующие семь лет.

Токаев на церемонии инаугурации принес присягу: "Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан".

Глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента республики.

"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами - Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", - сказал Токаев, выступая на церемонии инаугурации.

Он заверил, что республика будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".

"Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН", - заявил президент Казахстана.

Он также добавил, что провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации будут жестко пресекаться.

"Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии"", - подчеркнул Токаев.