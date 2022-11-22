ЦИК объявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей, сообщил во вторник председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич набрал 81,31%", - сказал Абдиров, подводя на заседании Центризбиркома окончательные итоги выборов.

"Таким образом, в результате внеочередных президентских выборов, состоявшихся 20 ноября 2022 года, Токаев Касым-Жомарт Кемелевич избран президентом Республики Казахстан", - объявил председатель комиссии. На заседании члены ЦИК публично подписали соответствующее постановление.

По словам Абдирова, церемония вступления в должность вновь избранного президента Казахстана состоится 26 ноября.

Председатель ЦИК отметил, что, Каракат Абден, выдвинутая кандидатом в президенты от альянса соцработников, набрала 2,6% голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев получил 2,22%.

За претендента от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева проголосовали 3,42% избирателей.

Кандидат от республиканского объединения "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен набрал 2,53%.

Салтанат Турсынбекова, претендент от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" ("Казахские матери - путь к обычаям"), набрала 2,12% голосов.

"Против всех" на выборах президента Казахстана проголосовали 5,8% избирателей. Таким образом, это второе место по количеству голосов.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах составила 69,44%.