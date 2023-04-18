Польша начала возводить электронный барьер на границе с Калининградской областью

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Польша объявила о начале возведения электронного барьера на границе с Калининградской областью России. Барьер должен быть оборудован к 30 сентября по всей протяженности границы с Россией, сообщил микроблог Пограничной стражи Польши.

Длина барьера составит почти 200 км. Вдоль него установят 2000 опор для камер, 3000 камер и проложат 700 км кабелей питания, передачи и обнаружения. Одновременно строится Центр надзора в городе Кентшин.