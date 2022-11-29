В НАТО заявили о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине

Йенс Столтенберг Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине.

Как сообщил телеканал румынский TVR1, он заявил об этом во вторник на открывшемся в Бухаресте совещании министров иностранных дел стран НАТО.

"Не так давно я встречался с президентом Молдавии Майей Санду. Я выразил свою солидарность и направил решительный сигнал от многих союзников по НАТО о том, что мы готовы оказать практическую поддержку молдавскому народу", - сказал Столтенберг.

По его словам, "есть поддержка со стороны союзников по НАТО и со стороны Европейского союза".

Он подчеркнул, что конфликт на Украине уже привел к значительному росту цен на продукцию в Молдавии, а в последнее время также влияет на энергетику республики.

Совещание министров иностранных дел стран НАТО проходит 29-30 ноября в Бухаресте. В нем впервые принимает участие и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску. Кроме того, Молдавия является единственной представленной на встрече страной, которая не добивается членства, но является партнером Альянса.

В рамках совещания 30 ноября в Бухаресте состоится встреча глав МИД стран НАТО с представителями Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.