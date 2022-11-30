В НАТО пообещали помогать Молдавии с учетом ее нейтрального статуса

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - НАТО будет помогать Молдавии, уважая ее статус нейтралитета, заявил заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора Мирча Джоанэ в среду рамках Aspen - GMF Bucharest Forum-2022, который проходит параллельно со встречей министров иностранных стран НАТО в Бухаресте.

"Меняется архитектура безопасности в Европе, а некогда нейтральные страны присоединяются к НАТО. Впервые министр иностранных дел Молдавии - страны, которая очень дорога Румынии и НАТО, участвует во встрече глав внешнеполитических ведомств Альянса. Молдавия - нейтральная страна, и мы уважаем ее статус", - отметил Джоанэ.

При этом Джоанэ подчеркнул, что "страна сейчас нуждается в помощи". Он сообщил, что встречался недавно с президентом Молдавии Майей Санду, которая рассказала о сложной ситуации, в которой оказалась страна.

Джоанэ отметил, что из-за ситуации на Украине Молдавия испытывает проблемы с энергообеспечением. "И они сейчас пришли сюда не для того, чтобы просить о присоединении к НАТО. Они здесь, чтобы попросить о помощи в преодолении очень сложной ситуации", - сказал Джоанэ.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности поддержать Молдавию на фоне конфликта на Украине.

В среду в Бухаресте продолжается заседание министров иностранных дел стран НАТО. Молдавия - единственная страна, представленная на встрече, которая сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана действий, но не добивается членства в Альянсе. Индивидуальный план партнерства был подписан в 2006 году, после чего несколько раз продлевался.

Заседание Aspen - GMF Bucharest Forum-2022 состоялось в 11-й раз. В последнее десятилетие форум стал одним из самых важных стратегических общественных дебатов в регионе, выполняя миссию по предоставлению платформы для размышлений об экономической политике, политике безопасности, социальной политике и содействию диалогу между правительствами, гражданским обществом и бизнесом.