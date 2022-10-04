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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Глава МИД Молдавии заявил о планах Кишинева укреплять сотрудничество с НАТО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Молдавия будет соблюдать нейтралитет, но и станет развивать сотрудничество с НАТО, заявил министр иностранных дел республики Нику Попеску.

"Молдавия - нейтральная страна, но нейтралитет не означает изоляцию, наоборот, необходимо инвестировать в возможности обороны нашей страны. И для этого нам необходимо укреплять внешние связи. Молдавия нуждается в укреплении этих партнерств и в дальнейшем... все будет прозрачно, мы будем очень подробно объяснять, что предполагает укрепление обороны и налаживание сотрудничества в этой сфере", - сказал Попеску во вторник на брифинге, отвечая на вопрос, собирается ли Молдавия следовать примеру Украины, подавшей заявку на вступление в НАТО.

"Для нашей страны и наших граждан важно чувствовать себя защищенными. Для этого нам нужны современные инструменты обороны - в военной сфере, в кибернетической, экономической, энергетической сфере. Это предполагает и модернизацию нашего оборонного потенциала, согласно самым высоким международным стандартам", - добавил Попеску.

Он указал на необходимость укреплять сотрудничество с партнерами, которые поддерживают независимость, территориальную целостность, свободу и демократию в Молдавии. Министр сказал, что для укрепления обороны налажен диалог с США, Великобританией, ЕС и НАТО.

Молдавия НАТО
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