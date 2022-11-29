Министр юстиции Грузии заявил о невозможности перевода Саакашвили на лечение за границу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Грузинские власти предложили экс-президенту страны Михаилу Саакашвили включить в процесс его лечения любого врача из любой иностранной клиники, при этом считают перевод на лечение за границу невозможным.

"Исходя из высокой ответственности государства мы высказываем готовность и предлагаем заключенному Саакашвили пригласить любого иностранного врача из любой иностранной клиники для участия в процессе его лечения", - заявил во вторник на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Он отметил, что перевод Саакашвили на лечение за границу по грузинскому законодательству невозможен.

"Я не раз говорил ранее, что по законодательству есть возможность отсрочить заключение Саакашвили, для этого необходимо обратиться в суд с соответствующим медицинским заключением", - сказал Брегадзе.

Министр категорически отверг информацию одного из адвокатов, что якобы Саакашвили отравили, подчеркнув, что Саакашвили находится под постоянным медицинским контролем.

"Мы очень оперативно отреагировали на это заявление и назначили токсикологическую экспертизу, но Саакашвили отказался от участия в ней", - сказал Брегадзе.

24 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что суд на основе медицинского заключения должен принять решение об отсрочке тюремного заключения Саакашвили и о направлении его на лечение за границу.

"Что касается здоровья бывшего президента, я не раз ранее говорила, что это важный вопрос для репутации страны, и он находится под постоянным контролем. Я считаю, что, если у Саакашвили действительно серьезно подорвано здоровье, я этого не знаю, я не эксперт, заключение должны дать те, кому положено. Такое медицинское заключение должно быть представлено в суд, который и примет достойное решение", - сказала Зурабишвили.

Члены семьи и близкие Саакашвили требуют от грузинских властей отсрочить ему отбывание тюремного срока и направить на лечение за границу, так как состояние его здоровья ухудшается.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая он был переведен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор проходит лечение.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.