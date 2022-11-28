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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Адвокат Саакашвили заявил, что в организме экс-президента нашли следы ртути и мышьяка

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Шалва Хачапуридзе заявляет, что зарубежные врачи обнаружили в организме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наличие ртути и мышьяка.

Между тем адвокат не представил журналистам и сотрудникам пенитенциарной Службы какие-либо конкретные данные из заключения зарубежных врачей.

Менее месяца назад Саакашвили отказался проводить экспертизу грузинских специалистов на наличие в организме отравляющих веществ.

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Адвокат Хачапуридзе также заявил, что врачи выявили у Саакашвили более 30 заболеваний.

"Экс-президент, находясь в заключении, похудел на 30 килограммов, у него проблемы с передвижением", - сказал журналистам Хачапуридзе.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 г. он был переведен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих проходит лечение.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия
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