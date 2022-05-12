Саакашвили перевели из тюрьмы в гражданскую больницу в Тбилиси

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники пенитенциарной службы перевели бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси для обследования и возможного лечения, сообщили грузинские СМИ. Он был переведен 12 мая утром.

Полиция оцепила территорию клиники желтой лентой, рядом со зданием дежурят машины пенитенциарной службы.

10 мая министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что экс-президенту предложат перевод в "Вивамед" для обследования, поскольку в тюрьме возникла угроза его здоровью, так как он выборочно принимает назначенные ему лекарства и отказывается от белковой пищи.

Адвокаты говорили, что Саакашвили стало намного хуже, он с трудом передвигается, не может полноценно принимать пищу, у него нарушена артикуляция речи. Мать политика Гиули Аласания надеется, что врачи в "Вивамеде" рекомендуют отправить его на лечение за границу.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам, которые он считает сфабрикованными. Он с 2013 года находился за пределами Грузии, представители властей страны не раз говорили, что по возвращении он будет задержан. Он тайно прибыл с Украины в Грузию 29 сентября, и 1 октября его задержали в Тбилиси и поместили в тюрьму в Рустави. Он не раз держал в заключении голодовку.