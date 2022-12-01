Защита Саакашвили передала в суд заключение об обнаруженных у него серьезных болезнях

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Медики независимого центра "Эмпатия" составили заключение о состоянии здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором сообщили о десяти серьезных заболеваниях, которые могут привести, в том числе, к его смерти.

Адвокат Шалва Хачапуридзе в четверг подал заявление в суд с просьбой освободить Саакашвили из заключения, так как выявленные у него болезни несовместимы с отбыванием тюремного наказания. Он представил в суд заключение медиков "Эмпатии".

Согласно отчету, у Саакашвили диагностирована, в частности, лихорадка неясного происхождения, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях. "Саакашвили поставлены более 20 диагнозов, половина из них указывает на несовместимость с тюремным заключением. Основные диагнозы на данном этапе не оглашаются", - говорится в заключении.

Саакашвили проходит в Грузии обвиняемым по нескольким уголовным делам. Он был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года, впоследствии объявил голодовку в тюрьме Рустави. После этого переводился в тюремную больницу в Тбилиси и военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 года он был переведен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где до сих пор проходит лечение.