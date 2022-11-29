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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей

В НАТО пообещали продолжить политику открытых дверей
Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел государств-членов НАТО, участвующие в совещании в Бухаресте, приняли заявление, в котором в очередной раз подтвердили приверженность альянса политике открытых дверей.

"Мы решительно привержены политике открытых дверей альянса", - говорится в документе, распространенном во вторник пресс-службой НАТО.

В нем отмечается, что приглашенные на министерское совещание в Румынии главы МИД государств-партнеров НАТО присоединяются к этому заявлению.

Натовские министры, напомнив, что "регионы Западных Балкан и Черного моря имеют стратегическое значение для Североатлантического альянса", приветствовали участие во встрече коллег из Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. В заявлении отмечается, что НАТО усиливает свою целенаправленную поддержку этим странам для укрепления их целостности и политической независимости.

"Мы подтверждаем решения, касающиеся Грузии и Украины, которые были приняты нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении этих стран", - заявили главы МИД НАТО.

НАТО
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