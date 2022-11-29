Осужденная в Белоруссии оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Осужденная активистка Мария Колесникова, возглавлявшая штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, перенесла операцию и находится в реанимации, сообщили в пресс-службе Бабарико во вторник.

"Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении. Эту информацию подтвердили адвокату в больнице", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Колесникову привезли в больницу с хирургической патологией и прооперировали 28 ноября.

"Сейчас она в стабильно тяжелом состоянии с улучшением. Завтра должны перевести в хирургическое отделение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Колесникова находится в штрафном изоляторе колонии.

Колесникова возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Белоруссии 2020 года, а после ареста Бабарико была представителем штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Колесникова стала одним из лидеров массовых протестов оппозиции, не признавшей итоги состоявшихся 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Она была задержана 8 сентября 2020 года и позднее приговорена к 11 годам лишения свободы.