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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

У осужденной в Белоруссии Марии Колесниковой выявили, предположительно, прободную язву

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Отбывающая срок в гомельской колонии оппозиционерка Мария Колесникова, по неподтвержденной информации, попала в больницу с прободной язвой, она в тяжелом состоянии после перенесенной операции, сообщили в среду в пресс-службе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

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"Операция прошла планово и успешно, но Мария все еще находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, она в сознании, необходимое лечение и лекарства ей предоставляются. Диагноз не говорят даже отцу: якобы необходимо заявление или расписка о том, что Мария разрешает. По неподтвержденной информации, у Марии прободная язва", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что адвоката к Колесниковой не допускают с 17 ноября.

Как сообщалось, Колесникова была доставлена в больницу скорой помощи в Гомеле, где ее прооперировали 28 ноября.

Колесникова возглавляла штаб Бабарико в ходе президентской кампании в Белоруссии 2020 года, а после ареста Бабарико была представителем штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Колесникова стала одним из лидеров массовых протестов оппозиции, не признавшей итоги состоявшихся 9 августа 2020 года президентских выборов. Победителем тогда был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года и позднее приговорена к 11 годам лишения свободы.

Белоруссия Мария Колесникова
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