Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова отправлена в колонию

Мария Колесникова Фото: Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в колонию, сообщили в незарегистрированном в Белоруссии правозащитном центре "Весна" во вторник.

"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в телеграм-канале правозащитного центра.

В понедельник сообщалось об этапировании из СИЗО в колонию в Витебской области члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака.

Колесникова и Знак, являющиеся членами Координационного совета белорусской оппозиции, приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы, соответственно.

Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии погранкомитета Белоруссии, вместе с представителями оппозиционного координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым она пыталась прорваться через границу, и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве позднее заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула машину во время принудительной депортации.

Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии), заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Знак был задержан 9 сентября 2020 года. Ему было предъявлено обвинение по части 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем) и ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Координационный совет оппозиции был создан 18 августа 2020 года сторонниками кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской для транзита власти. Белорусское руководство заявило, что деятельность совета является антиконституционной и направлена на захват власти.

Согласно утвержденным ЦИК итогам президентских выборов 2020 года, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%. В стране более полугода продолжались массовые акции протеста. Демонстранты требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.