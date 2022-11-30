В Белом доме заявили, что контролируют использование Киевом предоставленной ему помощи

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В этом вопросе нет никаких "пустых чеков" (неподконтрольной помощи - ИФ)", - сказал он телеканалу NBC в ответ на просьбу прокомментировать заявление лидера Республиканской партии в Палате представителей Кевина Маккарти, который предупредил накануне, что республиканцы не будут выписывать Украине "пустые чеки".

Кирби заявил, что администрация обратилась к Конгрессу с просьбой рассмотреть вопрос о наращивании помощи Киеву. Администрация и лично президент Джо Байден благодарны законодателям, которые рассматривают эту просьбу на двухпартийной основе.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома также в очередной раз завил, что Вашингтон не подталкивает Украину к переговорам с Россией, решение по этому вопросу Киев должен принимать самостоятельно.

В то же время, по его словам, американская военная помощь предназначена для того, чтобы Украина в ходе боевых действий могла добиться успеха и это, считает он, позволит Киеву, когда он сядет за стол переговоров, "вести их с позиции силы".