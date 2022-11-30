В Молдавии заявили, что не стремятся в НАТО, но нуждаются в партнерстве с Альянсом

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

"Молдавия - нейтральная страна, согласно Конституции, и не намерена вступать в НАТО. Но нейтралитет не предполагает самоизоляцию, демилитаризацию и индифферентность к тому, что происходит в мире. (...) Мы заинтересованы в укреплении устойчивости нашей страны, в том числе через партнерство с НАТО", - сказал Попеску на пресс-конференции в Бухаресте.

Он отметил, что "обсуждения об отказе от статуса нейтралитета не ведутся на уровне парламентского большинства или правительства, нет никакой инициативы о пересмотре Конституции".

Но, как пояснил Попеску, такие обсуждения существуют на уровне гражданского общества. "Были заявления депутатов о необходимости найти лучший путь для обеспечения нашей безопасности. Но на данный момент эти обсуждения не перешли в политический процесс", - сказал министр.

Подобные дискуссии, по его словам, подстегивает то, что молдавское общество ощущает последствия событий на Украине и "напугано из-за того, что может случиться с независимым демократическим государством".

"По нашим оценкам, непосредственной военной угрозы Молдавии в следующие недели-месяцы - нет. (...) Но правительство следит за ситуацией и готовится к любым сценариям развития событий - хорошим и плохим. (...) На сегодня в Молдавии - спокойная ситуация", - заявил Попеску.

В то же время он подчеркнул, что происходящее с Украиной создает большие проблемы для Молдавии, затрагивает экономику, поставки энергоресурсов, устойчивость работы электросетей, безопасность, создает проблему беженцев. "На этом фоне Молдова нуждается в друзьях, чтобы укреплять собственную устойчивость", - заявил министр.

Что касается Приднестровья, то, по его словам, Кишинев "по-прежнему придерживаются политики мирного урегулирования приднестровского конфликта, в том числе намерены добиться вывода российских войск на основании диалога и дипломатии". "Мы ведем диалог с де-факто властями Приднестровья. И мы поддерживаем всех, кто живет в пределах международно признанных границ Молдавии", - сказал Попеску.

Пресс-конференция молдавского министра состоялась на полях заседания министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит 29-30 ноября в Бухаресте. Делегация Молдавии впервые приняла участие в заседании СМИД НАТО.