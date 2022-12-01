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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Лавров заявил, что Россия не уходит от контактов с американской стороной

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия никогда не уходит от контактов с американской стороной, если будут какие-то предложения от администрации президента США Джо Байдена, в Москве их рассмотрят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы спросили по поводу контактов между Путиным и Байденом. Мы несколько раз говорили (...), что мы никогда не уходим от контактов", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "мы пока не слышим каких-то значимых идей".

Лавров также сообщил, что он какое-то время назад говорил по телефону со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, но речь шла в основном об американских заключенных на территории РФ.

Также министр напомнил, что ранее в Анкаре состоялась встреча главы СВР Сергея Нарышкина и директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Сергей Лавров МИД РФ США
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