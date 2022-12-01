Контакты РФ и США по линии администрации президента до конца года не планируются

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Никаких контактов между Россией и США по линии администрации президента до конца года не планируется, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего не планируется", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не уходит от контактов с американской стороной, если будут какие-то предложения от администрации президента США Джо Байдена, в Москве их рассмотрят.

"Вы спросили по поводу контактов между Путиным и Байденом. Мы несколько раз говорили (...), что мы никогда не уходим от контактов", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, "мы пока не слышим каких-то значимых идей".