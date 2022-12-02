Российские военные провели новое испытание ракеты системы ПРО

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об успешном испытательном пуске с полигона в Казахстане новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

"На полигоне "Сары-Шаган" Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - заявил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук.

Минобороны РФ опубликовало кадры с полигона в Казахстане, на которых российские военные осуществляют установку ракеты в шахту и производят испытательный пуск.

Ранее в Космическом командовании США заявляли, что новая российская противоракета представляет вызов для интересов Соединенных Штатов в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

В июле 2020 года главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

В январе 2021 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Грабчук сказал, что ряд элементов системы ПРО Москвы уже модернизирован.