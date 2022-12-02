СМИ сообщили о приходе сотрудников СБУ на объекты УПЦ в трех областях Украины

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в пятницу на объекты Украинской православной церкви в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, сообщили украинские СМИ.

Согласно сообщениям, речь идет о Свято-Николаевском монастыре в Закарпатье, Свято-Анастасиевском монастыре Житомира и скиту этой обители в Житомирском районе, расположенном в том же районе Иверском скиту, а также в Ровенской области - в Городокском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, храме Волынских Святых, Свято-Воскресенском и Свято-Успенском храмах.

Из публикаций следует, что мероприятия СБУ проводятся, в том числе, для "недопущения использования религиозных общин в качестве ячеек русского мира". Сотрудники СБУ осматривают территорию и помещения для выявления лиц, которые могут быть причастны к деятельности в ущерб суверенитету Украины, и обнаружения запрещенных предметов.

Ранее аналогичные мероприятия спецслужбы провели в Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровенской и Черновицкой областях, в Кирилло-Мефодиевском монастыре Закарпатья, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.