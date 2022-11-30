В Кирилло-Мефодиевский монастырь УПЦ пришли с обыском

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины в среду утром начала "контрразведывательные мероприятия" в Кирилло-Мефодиевском монастыре села Драчино в Закарпатской области, сообщают украинские СМИ.

При участии представителей Украинской православной церкви, в ведении которой находится обитель, сотрудники СБУ осматривают территорию и помещения монастыря, проверяют насельников на их причастность к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Ранее аналогичные проверки были проведены в Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровненской области, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.