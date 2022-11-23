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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Украинские силовики нашли пророссийскую литературу при обыске объектов УПЦ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области привели к обнаружению пророссийской литературы, сообщили в среду украинские СМИ.

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Согласно сообщениям, Служба безопасности Украины совместно с нацполицией и нацгвардией проверила более 350 церковных сооружений и 850 человек. Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе, с использованием детектора лжи. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в частности, граждане России. Некоторые при проверке документов показали паспорта и военные билеты СССР, либо не имели документов, либо предъявили паспорта граждан Украины "с признаками подделки или повреждения".

По данным СМИ, в ходе обыска была найдена "пророссийская литература", которая используется при обучении в семинариях и приходских школах и, по мнению силовиков, содержит пропаганду "русского мира". Кроме того, во время обысков нашли более 2 млн гривен, свыше $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей.

Украина УПЦ Россия Киево-Печерская лавра
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