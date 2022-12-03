Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Москва и Минск вносят изменения в договор об обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в субботу протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств двух стран в Минске, сообщил с места события корреспондент "Интерфакса".

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее в субботу сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.

Белоруссия Сергей Шойгу Виктор Хренин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Астронавты NASA развернули новую солнечную панель на МКС

Лукашенко заявил, что военные Белоруссии и РФ ведут подготовку как единая армия

В Великобритании сообщили о задержании бизнесмена из РФ по подозрению в отмывании денег

Сергей Шойгу встретится с Александром Лукашенко в Минске

Шойгу отметил важность партнерства с Белоруссией

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Макрон призвал французов к экономному потреблению электроэнергии зимой

Макрон призвал французов к экономному потреблению электроэнергии зимой

Астронавты NASA вышли в открытый космос с МКС для проведения монтажных работ

Астронавты NASA вышли в открытый космос с МКС для проведения монтажных работ
Военная операция на Украине

Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Что случилось этой ночью: суббота, 3 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });