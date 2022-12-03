Москва и Минск вносят изменения в договор об обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в субботу протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Подписание документа состоялось в ходе встречи глав военных ведомств двух стран в Минске, сообщил с места события корреспондент "Интерфакса".

В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее в субботу сообщалось, что Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белоруссию.