Сергей Шойгу встретится с Александром Лукашенко в Минске

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, сообщает Минобороны Белоруссии.

"Сергей Шойгу во Дворце Независимости. Президент (Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) проведет встречу с министром обороны России", - говорится в сообщении.

Позднее близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, какие темы обсуждаются на встрече Шойгу с Лукашенко. В частности, стороны обсуждают вопросы боевой подготовки и слаживания соединений и воинских частей РФ и Белоруссии, реализации договоренностей между президентами и о защите территориальной целостности.

В субботу Шойгу прибыл в Белоруссию на переговоры с министром обороны республики Виктором Хрениным.