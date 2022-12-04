ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Нынешние выходные стали знаменательными для нефтегазового рынка - ЕС наконец-то определил уровень потолка цен на российскую нефть, соблюдение которого позволит европейским провайдерам транспортных и сопутствующих торговле услуг продолжать их оказывать. Министры ОПЕК+ решили сохранить квоты на добычу нефти. Россия же заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение "потолочных" санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи. Реакцию рынка мы увидим в понедельник.

Потолок цен

ОПЕК+ в октябре преподнес сюрприз (для американской администрации - неприятный), решив снизить квоту на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, продлить сделку на 2023 год и собираться отныне не ежемесячно, а раз в полгода, задав, таким образом, долгосрочные ориентиры рынку. Тем не менее, ОПЕК+ все-таки решил встретиться 4 декабря, за день до официального вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти и оказание европейскими компаниями ряда услуг по ее транспортировке. Споры по ценовым параметрам потолка длились почти вплоть до заседания ОПЕК+ - уровень варьировался от $30 до $70 за баррель.

Евросоюз в ночь с субботы на воскресенье опубликовал официальное решение, которое уже просочилось в прессу в пятницу вечером - потолок цен на российскую нефть будет установлен на уровне $60 за баррель. Суть механизма такова: если компания, зарегистрированная в ЕС (аналогичные меры примут другие страны G7, то есть также Великобритания, США и Япония), захочет перевезти, оказать брокерские, финансовые или технические услуги для российской нефти, то сделать это она сможет только в случае, если цена продаваемой нефти будет не выше $60 за баррель.

Ранее Минфин США, который играет ключевую роль в этом процессе, пояснял, что "расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам". Таким образом, речь идет о стоимости российской нефти в российском порту - FOB (free-on-board).

Как сообщил в пятницу заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, "сейчас российская нефть торгуется в диапазоне ниже $60 за баррель, если мы говорим про базис CIF; если мы оговорим про базис FOB, то это близко к $50 за баррель".

Ценовое агентство Argus начало формировать цены FOB на российскую нефть Urals с октября текущего года, но Евросоюз намерен отслеживать цену с помощью Международного энергетического агентства (МЭА), где главным участником являются США. Цены эти официально не публикуются.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке и будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Россия заявила, что установление потолка приведет к разбалансировке нефтяного рынка и снижению добычи.

За стабильность!

ОПЕК+, который застолбил за собой привилегию регулировать уровень предложения и поддерживать стабильность на нефтяном рынке, построен на союзе двух основных игроков - России и Саудовской Аравии. После принятия в октябре решения о снижении квот на добычу на фоне высоких цен на топливо, США упрекнули ОПЕК+ в попытке "взять мир в заложники" - именно так Вашингтон квалифицирует действия РФ на рынке газа. Таким образом фактически Саудовскую Аравию обвинили в поддержке России.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и другие министры ОПЕК+ с жаром парировали, что этот шаг был исключительно техническим, а не политическим - многие страны испытывают недостаток свободных мощностей по добыче, а для инвестиций нужен стабильный спрос и приемлемые цены.

Таким образом, рынок пытался понять, как вводимый потолок повлияет на добычу нефти в России. Кроме того, оставалось неясным, какой уровень потребления будет в крупнейшем импортере нефти - КНР, который закрывался на карантины, но надежду на их недолговечность давали начавшиеся в стране протесты.

Немаловажными факторами спроса и предложения являются и глубина возможной рецессии в ключевых экономиках мира, темпы инфляции и т.д.

Варианты решения ОПЕК+ стали прорисовываться за пару недель до проведения встречи. Слухи о возможном повышении квот на 500 тысяч б/с, чтобы замириться с администрацией США, распространенные WSJ, были опровергнуты министром энергетики Саудовской Аравии, который намекнул на, скорее, еще большее их снижение.

Затянувшееся решение об уровне потолка цен на нефть также не располагало к изменениям текущих квот. За неделю до заседания ОПЕК+ отменил заседание технического комитета, который обсуждает рыночную ситуацию, а также решил провести встречу не в очном, а в заочном режиме. Рынок загудел о возможном сохранении квот.

В итоге решение было принято меньше, чем за полчаса - квоты не менять. В следующий раз министерский мониторинговый комитет (JMMC) встретится 1 февраля, а полноформатная встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 июня, если не понадобится внеочередных встреч.

В пресс-релизе ОПЕК+ особо подчеркнул, что октябрьское решение о снижении квот на 2 млн б/с было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, на сегодняшней встрече было замечено, что "рынок находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей".

Среди них он заметил высокий уровень инфляции и суверенного долга в ряде стране, ужесточение монетарной политики, периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.

Империя наносит ответный удар

В период обсуждения price cap российские чиновники подчеркивали, что страна не будет продавать нефть странам, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи.

После добровольного отказа европейских стран от закупок российской нефти, эти поставки переориентировались на Китай, Индию и Турцию. Согласно публикуемым Минфином РФ раз в месяц данным, с марта российская нефть продается с дисконтом к сорту Brent от $10-35 за баррель, поэтому многие европейские компании не видели смысла в ведении санкционного потолка.

США и страны ЕС видят цель в том, чтобы ограничить доходы России, но при этом не допустить снижения предложения на рынке и ограничить рост цен. Оценки потенциальных выгод и потерь для российского бюджета и компаний как при варианте сохранения экспорта с введением потолка, так и при снижении добычи (которое приведет к росту цен), правительство РФ публично не называло.

Как говорят эксперты, поскольку 90% услуг по перевозке и страхованию нефти приходится на европейские и британские компании, сигнал подается прежде всего третьим странам, закупающим российскую нефть.

Как писало агентство Bloomberg, в преддверии введения запрета (танкерная нефть продается с лагом в пару недель) ставки фрахта уже растут и могут подскочить в 1,5 раза после 5 декабря.

Неизвестно, давала ли Россия понять своим партнерам по ОПЕК+, какие меры она предпримет в связи с введением price cap и какую реакцию своих покупателей она видит, но ОПЕК+ решила ничего не менять.

А после заседания Новак заявил, что в России прорабатываются "механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен".

Как сообщают источники "Интерфакса", пока нет однозначного варианта, как будет выглядеть этот механизм.

Жесткая реакция на "потолок" даже в том его варианте, который не способен причинить серьезного экономического вреда, прослеживается во всех публичных заявлениях Новака: судя по всему, для России важно зафиксировать отношение к нерыночным механизмам регулирования цен на экспортируемые товары, чтобы отбить у оппонентов желание "масштабировать" эту схему в других ресурсных секторах.

Поэтому Россия готова пойти даже на снижение нефтедобычи, несмотря на то, что это сложный и болезненный процесс. "Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут работать с нами на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу", - подчеркнул вице-премьер.

Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии, пройдет 1 февраля.

Полноформатная министерская встреча ОПЕК+ намечена за день до полугодовой конференции ОПЕК - на 4 июня.

То есть, если министерский комитет 1 февраля решит, что квоты надо сохранить, то полноформатная встреча не будет созываться.