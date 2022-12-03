Страны ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза согласились ограничить цены на российскую нефть, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Соглашение ЕС о предельных ценах на нефть, согласованное с G7 и другими, значительно сократит доходы России", - написала она в твиттере.

По словам главы ЕК, "это поможет нам стабилизировать мировые цены на энергоносители, что принесет пользу развивающимся экономикам по всему миру".

Как сообщалось ранее, постпреды стран ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Решение вступит в силу после публикации соответствующего документа в Официальном журнале ЕС.

В соответствии с соглашением, страны запретят своим страховым и судоходным компаниям содействовать поставкам российской нефти в третьи страны, если она будет продаваться выше установленной цены.

Одновременно страны G7 вместе с Австралией объявили, что также согласились установить потолок цен не нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на одного из дипломатов, система будет пересматриваться каждые два месяца. Цель состоит в том, чтобы в процессе пересмотра предельный уровень был установлен на уровне, который, по крайней мере, на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, отметил источник.

Издание отмечает, что план ЕС был разработан в соответствии с предложением ведущих демократий G7 ограничить цену, уплачиваемую за российскую нефть, и теперь ожидается, что он будет широко реализован.

Politico подчеркивает, что "ключевым вопросом сейчас является то, как отреагирует Россия.