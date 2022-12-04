Глава МИД Финляндии объяснил заявку на вступление в НАТО "ядерной риторикой" России

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что побудительным мотивом для подачи Финляндией заявки на вступления в НАТО стали специальная военная операция России на Украине и "ядерная риторика" Москвы.

Дипломат в интервью японскому агентству Kyodo сказал, что с началом Россией спецоперации "реалии безопасности в Европе изменились".

Кроме того, по его словам, заявления Москвы, касающиеся ядерного оружия, заставили Финляндию "задуматься о том, как реагировать и откуда получить поддержку".

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Процесс замедлился из-за противодействия Турции, обвинившей Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами. После серии переговоров на различных уровнях были достигнуты договоренности о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу.

В ноябре после встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Анкары для вступления в НАТО. Однако Чавушоглу иначе оценил ситуацию. "Не все компоненты соглашения имплементированы", - заявил он.

Процесс вступления в НАТО требует ратификации всем членами альянса. Турция и Венгрия еще не ратифицировали присоединение Швеции и Финляндии к блоку. В Анкаре заявляют, что сделают это, когда эти скандинавские страны выполнят ряд условий, прописанных в согласованном между сторонами меморандуме. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими.