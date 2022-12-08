Анкара обеспокоена деятельностью курдских группировок в Финляндии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия до сих пор оставляет курдским группировкам возможность вести активность на своей территории, но Анкара ждет от Хельсинки конкретных мер по этому вопросу, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном. Об этом сообщает АР.

Только после этих мер Турция сможет одобрить вступление Финляндии в НАТО, добавил министр.

"Я сказал финской стороне: нас тревожат террористические организации - Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов (YPG) и продолжение их активности в Финляндии", - сказал Акар.

Также он сказал, что ожидает от всех членов НАТО содействия в модернизации вооруженных сил Турции, включая быстрое одобрение США поставок Анкаре истребителей F-16.

Кайкконен заявил, что Финляндия привержена соглашению с Турцией и Швецией, по которому Хельсинки и Стокгольм обязуются заняться беспокоящими Анкару вопросами в сфере безопасности.

Финский министр также сказал, что в отношении Турции финского эмбарго на поставки оружия нет, и что Хельсинки рассматривает каждую возможную оружейную сделку в индивидуальном порядке.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, процесс столкнулся с противодействием со стороны Турции, которая обвинила Хельсинки и Стокгольм в укрывательстве лиц, которые признаны Анкарой террористами.

После серии переговоров в июне 2022 года был подписан меморандум о снятии препятствий для присоединения двух скандинавских стран к альянсу. В частности, Швеция и Финляндия согласились не поддерживать эмбарго на поставки вооружения Турции, как требовала Анкара.

На данный момент 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии. Не ратифицировали документ парламенты Венгрии и Турции. 6 декабря Акар заявил, что Финляндия и Швеция предпринимают "провокационные действия", а не конкретные шаги, которые обозначены в качестве требований Анкары для вступления этих двух стран в НАТО.