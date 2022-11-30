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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Венгрия пообещала ратифицировать прием Финляндии и Швеции в НАТО в феврале

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Венгрия ратифицирует членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе в начале февраля, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто журналистам в среду в Бухаресте.

"Венгрия пообещала ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО без каких-либо проблем в начале февраля", - цитирует его финское агентство STT.

По словам министра, "у Венгрии нет никаких предварительных условий для ратификации".

Хаависто и министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем встретились с венгерским коллегой Петером Сийярто в среду в Бухаресте в рамках проходящей там двухдневной встречи глав МИД стран НАТО. Сийярто передал Финляндии и Швеции послание премьер-министра Виктора Орбана о графике ратификации.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены Альянса ратифицируют протоколы о вступлении.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России критически относится к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

Венгрия Финляндия Швеция НАТО
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