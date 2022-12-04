Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск заявил, что Apple "полностью возобновила" рекламные кампании в соцсети, передает Bloomberg.

Агентство уточнило, что данное заявление Маск сделал во время разговора в Twitter Spaces в субботу, отметив, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети. По данным Bloomberg, миллиардер "не стал вдаваться в подробности об Apple" в ходе более чем двухчасового разговора.

Apple, добавило Bloomberg, не ответила на запрос о комментарии.

Конфликт Apple и Twitter

Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет и усилилась после того, как миллиардер приобрел соцсеть.

В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store. Тогда он заявил, что это связано со стандартами модерации в Twitter, а также опубликовал серию сообщений, в которых раскритиковал Apple. Маск также сказал, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в соцсети.

Уже 1 декабря миллиардер заявил, что "урегулировал" с Apple конфликт, касающийся его заявлений об угрозе удаления Twitter из App Store.

Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.

Twitter Илон Маск Apple App Store
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 декабря

Глава МИД Финляндии объяснил заявку на вступление в НАТО "ядерной риторикой" России

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

США перестали считать возобновление СВПД приоритетной задачей

ЕС окончательно утвердил решение о предельной цене на нефть из РФ в $60 за баррель

Совет ЕС принял решение по "потолку" цен на российскую нефть

Что произошло за день: суббота, 3 декабря

Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

Астронавты NASA развернули новую солнечную панель на МКС

Лукашенко заявил, что военные Белоруссии и РФ ведут подготовку как единая армия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });