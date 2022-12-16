Twitter заморозил аккаунты нескольких журналистов, писавших про Илона Маска

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сервис микроблогов Twitter временно заблокировал личные аккаунты нескольких журналистов, которые писали о компании и ее владельце Илоне Маске, пишет MarketWatch.

Заблокированы микроблоги Райана Мака из New York Times, Дони О'Салливана из CNN, Дрю Харвелла из Washington Post, Мэтта Байндера из Mashable, Майки Ли из Intercept, а также страницы независимых журналистов Аарона Рупара, Кита Олбермана и Тони Вебстера. Также не работает аккаунт соцсети Mastodon, которую часто называют конкурентом Twitter, отмечает MarketWatch.

Блокировка продлится семь дней и связана с тем, что журналисты публиковали данные о местонахождении Маска, объяснил сам бизнесмен. "К "журналистам" применяются те же правила доксинга, что и ко всем остальным", - написал он и добавил, что если бы публиковались данные о перемещениях репортеров New York Times в реальном времени, ФБР бы начало расследование, в Конгрессе проводили слушания, а "Байден произносил бы речи о крахе демократии".

Доксингом называется сбор и публикация в сети личных данных других пользователей (адреса, телефоны, местонахождение), как правило со злым умыслом.

Днем ранее был заблокирован микроблог @ElonJet, созданную студентом Джеком Суини для отслеживания перемещений частного самолета Маска, и Twitter запретил раскрывать текущее местоположение людей без их согласия. В ноябре Маск публично обещал не блокировать этот аккаунт. Сообщалось, что после его блокировки в Mastodon появилась ретранляция @ElonJet.

"Импульсивная и неоправданная заморозка аккаунтов ряда журналистов, включая Дони О'Салливана, настораживает, но не удивляет, - заявила телекомпания CNN. - Мы запросили у Twitter объяснение и на основе ответа пересмотрим свои отношения с компанией".

Маск приобрел Twitter за $44 млрд в этом году. Объявленная в апреле сделка была закрыта только в конце октября после долгих разбирательств между сторонами, касающихся раскрытия информации о фейковых аккаунтах. После покупки компании Маск неоднократно заявлял о намерении соблюдать свободу слова на платформе.