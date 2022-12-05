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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым сохранять прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я всегда поддерживал регулярные дискуссии и прямой диалог с Владимиром Путиным, потому что считаю, что лучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении прямого контакта", - заявил Макрон в интервью телеканалу CBS, добавив, что, по его мнению, в сложившейся ситуации изоляция хуже всего.

"Единственный путь найти решение - переговоры. Я не вижу военных вариантов", - заявил он касательно украинского вопроса, добавив, что не ведет каких-либо неофициальных переговоров с представителями России и Украины.

Макрон также выразил мнение, что Франция и страны Запада не стремятся "уничтожить Россию".

"У нас во Франции никогда не было такого стремления", - сказал президент Франции.

Он отметил, что у Франции и России "очень близкие отношения с культурной и исторической точек зрения".

"И мы всегда уважали народ России", - подытожил Макрон.

Россия Франция Эммануэль Макрон
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