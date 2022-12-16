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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Макрон заявил о готовности обсудить с Путиным безопасность ЗАЭС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопросы создания зоны безопасности в районе Запорожской АЭС.

"Я буду готов позвонить Путину, чтобы помочь завершить заключение такого соглашения", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, отвечая на вопрос о том, какие темы он поднял бы в разговоре с Путиным.

Макрос сказал также, что в ходе разговора с Путиным призвал бы остановить удары по инфраструктурным объектам Украины.

Президент Франции в середине ноября говорил, что планирует позвонить Путину после саммита G20, который проходил 15 и 16 ноября. Затем он не раз высказывался за поддержание контактов с Путиным и проведение переговоров.

Франция Россия Украина Эммануэль Макрон Владимир Путин
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