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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Макрон призвал думать о безопасности НАТО с учетом опасений России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным обдумать, как в будущем можно будет обеспечивать безопасность союзников по НАТО, учитывая при этом опасения России, связанные с этим альянсом.

"Эта тема будет одним из факторов для мирного урегулирования (на Украине - ИФ). Поэтому нужно об этом думать: что мы готовы сделать, чтобы защищать членов альянса и союзников, при этом - дав гарантии в сфере безопасности России в тот день, когда она вернется к переговорам", - заявил он в эфире телеканала ТФ-1.

Макрон в очередной раз заявил, что Франция продолжит оказание поддержки Украине, в том числе - передавая ей вооружения. Одновременно он заверил, что не забывает и о дипломатии и считает нужным "готовиться к диалогу, который начнется, когда все решат вернуться к переговорам".

Макрон повторил, что намерен в недалеком будущем провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам французского президента, он сначала планирует провести переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а уже потом - с российским лидером.

Франция НАТО Эммануэль Макрон
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