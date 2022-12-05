Служба безопасности Украины проводит обыски на объектах УПЦ в Полтавской области

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в понедельник "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви в Полтавской области, сообщают украинские СМИ.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре и о епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.

Свои действия силовики называют "системной работой по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб", а заявленная цель мероприятий - "недопущение использования религиозных общин как ячейки "русского мира".

Согласно сообщениям СМИ, при участии представителей церкви сотрудники СБУ проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и для поиска предметов, запрещенных к обращению.

Ранее алогичные мероприятия украинские спецслужбы провели в Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровенской, Житомирской и Черновицкой областях, в Закарпатье, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.