Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Служба безопасности Украины проводит обыски на объектах УПЦ в Полтавской области

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в понедельник "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви в Полтавской области, сообщают украинские СМИ.

В частности, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре и о епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии.

Свои действия силовики называют "системной работой по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб", а заявленная цель мероприятий - "недопущение использования религиозных общин как ячейки "русского мира".

Согласно сообщениям СМИ, при участии представителей церкви сотрудники СБУ проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и для поиска предметов, запрещенных к обращению.

Ранее алогичные мероприятия украинские спецслужбы провели в Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровенской, Житомирской и Черновицкой областях, в Закарпатье, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.

Украина Полтавская область СБУ УПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась впервые за полтора года

ЕАЭС и Индонезия в 2023 году начнут обсуждать создание зоны свободной торговли

Brent подорожала до $86,3 за баррель на решении ОПЕК+ сохранить квоты на добычу

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 декабря

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Макрон выступил за поддержание постоянных контактов с Путиным

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

ОПЕК+ затаился в ожидании ответа России на введение ценового потолка. Обзор

Что произошло за день: воскресенье, 4 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });