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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

На Украине завели дело о госизмене после обысков в Черновицко-Буковинской епархии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с областной прокуратурой провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, сообщают в пятницу украинские СМИ.

В результате следственных действий были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, найдена переписка руководителей епархии с РПЦ и пророссийская литература, пишут СМИ.

Согласно сообщениям, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 (государственная измена).

Ранее на этой неделе сообщалось об обысках в Киево-Печерской лавре, Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровенской области. Как сообщали украинские СМИ, в ходе обысков была найдена пророссийская литература.

Украина СБУ
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