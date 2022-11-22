Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

СБУ ведет поиск диверсантов и оружия на территории Киево-Печерской лавры

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Нацгвардией с утра вторника проводит "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ со ссылкой на спецслужбу.

Уточняется, что цель мероприятий - не допустить "использования лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п".

Силовики осматривают территорию и помещения лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют насельников на возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, говорится в публикациях СМИ.

Позднее стало известно, что аналогичные "контрразведывательные мероприятия" прошли в Ровенской области Украины - в Корецком монастыре, монастыре Волынской иконы и в помещениях Сарненско-Полесской епархии.

Ранее в Киеве было заведено уголовное дело в связи с исполнением песни "Звон плывет над Россией" в одном из храмов лавры. Священник, который находился в храме во время исполнения песни, по решению руководства монастыря был отстранен от служения.

СБУ Украина Киево-Печерская лавра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 250 человек

Пандемия коронавируса

В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

ЦИК объявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов

Что случилось этой ночью: вторник, 22 ноября

Военная операция на Украине

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Почти 40 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Военная операция на Украине

МАГАТЭ не выявило непосредственных ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });