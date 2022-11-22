СБУ ведет поиск диверсантов и оружия на территории Киево-Печерской лавры

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Нацгвардией с утра вторника проводит "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ со ссылкой на спецслужбу.

Уточняется, что цель мероприятий - не допустить "использования лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п".

Силовики осматривают территорию и помещения лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют насельников на возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, говорится в публикациях СМИ.

Позднее стало известно, что аналогичные "контрразведывательные мероприятия" прошли в Ровенской области Украины - в Корецком монастыре, монастыре Волынской иконы и в помещениях Сарненско-Полесской епархии.

Ранее в Киеве было заведено уголовное дело в связи с исполнением песни "Звон плывет над Россией" в одном из храмов лавры. Священник, который находился в храме во время исполнения песни, по решению руководства монастыря был отстранен от служения.